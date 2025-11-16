Bald steht der Nikolaustag vor der Tür – und damit auch die Frage: Womit lässt sich das Nikolaus-Sackerl heuer besonders liebevoll füllen? Das Wiener Bezirksblatt hat passend dazu vier unterhaltsame Spiele ausgewählt, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen, sondern auch gemeinsame Spielmomente in der Familie garantieren.

Und das Beste: Wir verlosen diese beliebten Spiele! Mit dabei sind „Greif zu“, „Going Nuts“, das kunterbunte „Goula Bingo“ sowie das rätselhafte „EXIT – Das Spiel KIDS: Krabbeliger Rätselspaß“. Viel Glück – und viel Freude beim Stöbern!

Goula Bingo

Goula Bingo führt neugierige Kinder ab drei Jahren sanft in die Welt der Buchstaben ein. Diese sind auf 26 Holzkugeln aufgedruckt und haben die perfekte Größe für kleine Kinderhände. Das Spiel vereint den klassischen Bingo-Spaß mit pädagogischen Elementen und ermöglicht so spielerisches Lernen, das lange Spaß macht.

Gespielt wird im Team oder im friedlichen Wettbewerb. Wer zuerst alle neun Buchstaben auf der eigenen Tafel mit Plättchen abdecken kann, gewinnt die farbenfrohe Buchstabensuche.

Ein Spiel für 2-8 Personen ab 3 Jahren.

UVP: € 21,99

Greif zu

Bei „Greif zu!“ von Schmidt Spiele ist Reaktionsvermögen gefragt: Schnell erkennen, noch schneller zugreifen und am Ende die meisten Plättchen abräumen.

Runde für Runde geben vier Würfel vor, welche farbenfrohen Motive auf den Plättchen gesucht werden müssen. Alle Spielenden stürzen sich gleichzeitig auf die Auslage in der Tischmitte und versuchen, die richtigen Plättchen so schnell wie möglich zu schnappen. „Greif zu!“ entwickelt sich schnell zu einem herrlich lebhaften Wettstreit, bei dem es nicht nur auf schnelle Hände, sondern auch auf wache Augen ankommt.

Ein Reaktionsspiel für 2-4 Personen ab 4 Jahren.

Dauer: ca. 10 Min.

UVP: € 14,99

Going Nuts

Auf der Suche nach Nüssen drehen bei „Going Nuts“ selbst die niedlichsten Eichhörnchen durch! Das rasante Kartenspiel, erschienen im Wiener Spielverlag Piatnik, gehört zur beliebten Reihe der Pocketspiele, die in jeder Tasche Platz finden und mit ihren abwechslungsreichen Ideen auch unterwegs für Spaß und Unterhaltung sorgen.

Aber „Going Nuts“ ist kein simples Kartenablegespiel, denn mit den frechen Eichhörnchen, die zwischendurch immer wieder auftauchen und für Aufregung sorgen, könnte man fast verrückt werden …

Ein Kartenspiel für 2-6 Personen ab 7 Jahren.

Dauer: ca. 15 Min.

UVP: € 9,95

Exit – Das Spiel Kids

In „Krabbeliger Rätselspaß“ will die kleine Biene Bummelz zurück zu ihrem Bienenstock! Um über die Wiese zu fliegen, muss sie sich mit Blütenpollen stärken. Doch die werden von den anderen Insekten streng bewacht! Nur, wenn Bummelz knifflige Rätsel löst, gelingt ihr der Heimflug. Sechs immer wieder neu kombinierbare Rätsel-Arten erwarten die ein bis vier Kinder. Das Spielmaterial bleibt erhalten, so ist EXIT® – Das Spiel für Kinder ab fünf Jahren wiederspielbar. Extra Spaßfaktor: Biene Bummelz mit dem Baumstamm-Katapult am Ende des Spiels zurück in den Bienenstock katapultieren.

Ein Rätselspaß für 1-4 Personen ab 5 Jahren.

Dauer: ca. 20 Minuten.

UVP: € 14,99.