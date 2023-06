Ein unvergesslicher Sommer voller Spiele

Gewinnen mit dem grünen Daumen: Sattgrün

In „Sattgrün“ gilt es, sein gemütliches Zuhause mit üppigem Grün auszustatten. Dabei wird das Haus nur mit guter und sorgfältiger Pflege zu einer echten grünen Oase. In jedem Zug können die Spielenden eine Kombination aus Karte und Plättchen wählen und bilden Zimmer für Zimmer in schachbrettartigem Muster ihr Haus. Um die Pflanzen wunschgemäß wachsen zu lassen, gibt es einige Herausforderungen, beispielsweise die Beachtung der passenden Lichtverhältnisse.

Ab 10 Jahren, 1-5 Personen

Spieldauer ca. 50 Minuten