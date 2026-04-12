Insgesamt acht Kämpfe sorgen für Nervenkitzel und mitreißende Momente. Mit dabei sind bekannte Gesichter aus TV und Social Media, die sich im Ring nichts schenken werden.

Unter anderem treffen aufeinander:

Maxl vom Gemeindebau gegen Roman von „Match in Paradise“, Mario Habernig gegen Christian Höbart sowie Irai Munier gegen Miguel.

Auch bei den Damen wird es spannend: Julia steigt gegen Nastasia in den Ring, während Petra und Lisa ebenfalls ihre Kräfte messen.

Weitere Highlights sind die Kämpfe zwischen Herbert Panzenböck und Christian aus „Amore unter Palmen“ sowie Eric Sindermann gegen Patrick Herbach.

Der absolute Höhepunkt des Abends verspricht der Hauptkampf zu werden: Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer tritt gegen Michael aus „Geschäft mit der Liebe“ an – ein Duell, das schon im Vorfeld für Gesprächsstoff sorgt.

Musik und Showeinlagen sorgen für Stimmung

Neben den Boxkämpfen dürfen sich die Besucher auch auf ein abwechslungsreiches Showprogramm freuen. Gleich fünf Live-Acts bringen zusätzliche Energie auf die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Melody Haase, Ina Carina, Bianca Holzmann und Severino, die für musikalische Highlights sorgen.

Für den perfekten Auftakt des Abends sorgt Don Dom, ein Wiener Social-Media-Rapper, der mit seinem Opening-Act das Publikum von der ersten Minute an in Stimmung bringt.

Gewinnspiel

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