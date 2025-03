Stars im Ring: Wer wird Champion beim großen Promi-Boxen?

Ein Abend voller Spannung, Action und Entertainment erwartet euch!

Am 5. April 2025 verwandelt sich die BSFZ Südstadt in eine Arena, in der sich Reality-Stars im Boxring messen. Dieses außergewöhnliche Event verspricht Adrenalin pur und wird von niemand Geringerem als dem bekannten Sportmoderator Kai Ebel begleitet.

Österreichs Reality-Stars im Ring: Wer hat das Zeug zum Champion?

Bei Stars im Ring treten prominente Persönlichkeiten aus der Reality-Szene in einem spektakulären Boxturnier gegeneinander an. Hier geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz, sondern auch um Kampfgeist, Siegeswillen und Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Die Fight Card verspricht spannende Duelle:

🥊 Senad Bruckner vs. Lev

🥊 Catarina Liza vs. Florentina

🥊 Dominik Wirlend vs. Nelson

🥊 Philip Stöger vs. Miguel TWM

🥊 Sarah Fritzenwanker vs. July Moon

🥊 Matthias Alias Bildung Austria vs. Angelo TWM

🥊 Kevin Luzifer vs. Tik Tok Mundl

Jeder Kampf bietet eine Mischung aus sportlichem Wettkampf und der einzigartigen Dynamik, die Reality-Stars mitbringen.

Live-Acts und Show-Highlights sorgen für Gänsehaut-Momente

Neben den actiongeladenen Kämpfen dürfen sich die Besucher auf hochkarätige Live-Acts freuen. Mit dabei sind:

🎤 Ina Carina

🎤 Menowin Fröhlich

🎤 Sarah Neller

Sie werden das Publikum mit ihren Performances begeistern und für die richtige Atmosphäre sorgen.

Calvin Kleinen als Special VIP-Star sorgt für Stimmung

Kein Geringerer als der “King of Reality” Calvin Kleinen wird als Special VIP-Star das Publikum anheizen. Seine energiegeladene Präsenz verspricht, die Stimmung auf ein Maximum zu treiben!

Ein Abend voller Spannung, Spaß und unvergesslicher Momente!

Ob als eingefleischter Reality-TV-Fan oder als Boxsport-Enthusiast – Stars im Ring bietet die perfekte Mischung aus Sport, Show und Entertainment. Sichert euch eure Tickets und seid dabei, wenn sich Österreichs Reality-Stars in den Ring wagen!

Wir verlosen 3 x 2 Karten!