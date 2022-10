Mit der BIM zum Adventgenuss

Viele Wege führen zum STAUD’S Adventkalender. Am einfachsten geht’s für alle Wienerinnen und Wiener mit der 44er Straßenbahn über die Station Yppengasse bis zum Brunnenmarkt. Eine Garnitur ist nun im Advent-Look unterwegs.

Es ist die 8. Auflage des STAUD’S Adventkalenders, die seit kurzer Zeit die Auslage des STAUD’S Pavillons am Yppenplatz in Wien Ottakring ziert. Auf der Strecke vom Schottentor bis nach Dornbach, also quer durch den Heimatbezirk des Traditionsunternehmens, fährt ab sofort eine eigene Bim im vorweihnachtlichen Design: Gezeigt werden Motive der diesjährigen Advent-Editionen, die sich dem bunten Treiben am Brunnenmarkt widmen. Neben dem Kalender sind hochwertige Adventboxen mit Weihnachtsmarmelade und Glückspilzen sowie festlich gestaltete Gutscheine erhältlich.

#staudsadventkalender

Rund um die Straßenbahn setzt das Unternehmen weitere Aktionen, um den Standort am Brunnenmarkt zu beleben. So wird es von Mitte Oktober bis Mitte November ein interaktives Gewinnspiel auf Instagram geben. Wer in die STAUD’S Bim steigt oder sie vorbeifahren sieht, sollte auf jeden Fall das Smartphone zücken. All jene, die ein Foto der Straßenbahn auf den eigenen Social Media Kanälen unter Angabe des Hashtags #staudsadventkalender teilen, nehmen an der Verlosung teil. Darüber hinaus sind Pop-ups in und rund um Wien geplant.

Ein Teil des Erlöses kommt auch dieses Jahr ausgewählten sozialen Projekten zugute. Ein Kontingent an Kalendern geht zudem als Sachspende an verschiedene karitative Einrichtungen.

Die beliebte STAUD’S Advent-Edition enthält 24 ausgewählte Kompositionen, der Fokus liegt auf biologischen und regionalen Sorten. Daneben sorgen neue Kreationen, die bislang noch nicht im Sortiment vertreten sind, portionsweise für süße Überraschungen.

Der STAUD’S Adventkalender (Inhalt: 24×36/37g Glas) ist ab sofort im STAUD‘S Pavillon am Brunnenmarkt, bei ausgewählten Online-Partnern sowie ab Ende Oktober bei INTERSPAR und Meinl am Graben ab UVP Euro 39,- erhältlich.

Noch mehr Infos zum Kalender: www.stauds.com/adventkalender

Wir verlosen einen STAUD’S Adventkalender!