Was früher die Petersilie am Küchenfenster war, sind heute die Microgreens und Sprossen. Von Kresse bis hin zu Radieschen, Rucola, Senf oder Brokkoli ist hier alles möglich. Microgreens sind wahre Nährstoffhelden, die man am besten roh verspeist. Mit etwas Dressing mariniert, dekorieren sie nicht nur Brote, sondern auch Salate und liefern ja nach Pflanze einen mild-aromatischen oder auch würzigen Geschmack.

Bauen Sie Ihre Vitaminspender selbst an und gewinnen Sie einen Power-Sprossen-Mix und ein Anleitungsbuch.