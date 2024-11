Tanzschule Chris lädt zum Ball und Sie können Tickets gewinnen!

Der Jubiläumsball der Tanzschule Chris am 23. November 2024 verknüpft Glamour und Tanz­kultur mit Tanzsport: Als Highlight des Events sind die ­Finalrunden der österreichischen Staatsmeisterschaften in den Standardtänzen zu sehen!

Höchstklasse

20 Jahre Tanzschule Chris gehören gebührend gefeiert – daher findet der Ball heuer in der Wiener Hofburg statt. Viele Traditionsbälle werden dort veranstaltet, doch die Kombination aus Balltradition und sportlichen Höchstleistungen hat es dennoch in der Hofburg so wohl noch nicht gegeben!

Chris Lachmuth trägt seit 20 Jahren seinen Teil zur berühmten Wiener Ballkultur bei. Als Tanzmeister hat er bereits ­unzählige Quadrillen geleitet, daher legt er besonderen Wert auf Authentizität und individuellen Stil. Nur so kann man unterhaltend und kompetent die Gäste bewegen. Auf über 30 großen Bällen begeistert Chris ­Lachmuth sowohl bei der Quadrille als auch mit der Animation durch sein Team. ­

Gewinnspiel

Unsere Leser können den Meister am 23. November live erleben! Jetzt mitspielen!