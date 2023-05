Tausende Wiener Fans trauern um Tina Turner

Trauer, Entsetzen, aber auch viele unvergessliche Erinnerungen an die vielen Wien-Konzerte von Tina Turner – so lässt sich die Stimmungslage tausender Wiener Fans der Rocklegende wohl am ehesten beschreiben.

Ihr letztes Wien-Konzert gab Turner im Februar 2009, damals brachte die Sängerin die Stadthalle gleich zwei Mal hintereinander zum Beben. Zuvor spielte sie im August 2000 vor 44.000 jubelnden Fans im Happel-Stadion. Auch im Juli 1996 gastierte Turner mit einer Mega-Show im Prater. Im August 1993 trat Turner beim Donauinselfest auf. Zuvor sorgten bereits die Wien-Gastspiele 1990, 1987, 1985, 1979 und 1973 für Begeisterung.

Erfolgreiche Karriere mit vielen Tiefen

Die in den USA geborene Sängerin und Schauspielerin, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Wahlschweizerin sei friedlich nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben.

Unbestrittene Königin des Rock ’n‘ Roll

Die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, wilden Tanzeinlagen und Mega-Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Welthits wie „Private Dancer“, „Simply the Best“, „We Don’t Need Another Hero“ oder „What’s Love Got To Do With It“ sicherten ihr in den 1980er und 1990er Jahren einen Platz im Pop-Olymp. Nach der Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück.

Bernd Watzka