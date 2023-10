Tchibo Schmuck-Event: Glanzvolle Aktionen und Rabatte für Schmuckliebhaberinnen

Am 25. Oktober veranstaltet Tchibo ein funkelndes Schmuck-Event für seine geschätzten Kundinnen. In ausgewählten Tchibo Filialen in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Innsbruck warten Aktionen und Rabatte mit denen Sie Ihre Schmuckkollektion aufpeppen und sich gleichzeitig auf ein einzigartiges Einkaufserlebnis freuen können.

Schmuckkollektion von Tchibo

Ob hochwertiger Goldschmuck, edler Silberschmuck oder Trendschmuck in klassischem Echtschmucklook – hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Doch das ist noch nicht alles. Diese Kollektionen bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, um Ihren persönlichen Stil zum Strahlen zu bringen.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Für alle, die schon jetzt auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre beste Freundin, die liebe Mama oder einen anderen besonderen Menschen sind, ist der 25. Oktober der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Denn an diesem Tag können Sie kräftig sparen: Ab dem Kauf eines Schmuckstücks erhalten Sie 10% Rabatt. Bei zwei Stücken steigt der Rabatt auf 15%, und wenn Sie gleich drei Schmuckstücke ergattern, erhalten Sie satte 20% Rabatt. Das ist die Gelegenheit, um sich selbst zu verwöhnen oder Ihren Lieben ein zauberhaftes Geschenk zu machen, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Schminkberatung im BIPA Beauty Corner

Ein weiteres Highlight des Tchibo Schmuck-Events ist die Schminkberatung, die ab 16 Uhr im BIPA Beauty Corner angeboten wird. Lassen Sie sich von den Experten beraten und entdecken Sie neue Möglichkeiten, Ihre Schönheit zum Leuchten zu bringen. Doch das ist noch nicht alles. Während des Events wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Genießen Sie Sekt und Snacks, die den Einkaufsbummel zu einem entspannten Erlebnis machen. Außerdem sind die heiß begehrten Goodiebags für die ersten kaufenden Kundinnen reserviert, also seien Sie frühzeitig dabei, um sich eine zu sichern.

Das Tchibo Schmuck-Event findet in den folgenden Filialen in Wien statt:

– Tchibo Filiale, Graben 16, 1010 Wien

– Tchibo Filiale, Donauzentrum, Wagramer Str. 81, 1220 Wien

– Tchibo Filiale, Meidlinger Hauptstraße 64, 1120 Wien

Aber auch in anderen österreichischen Städten können Sie die glanzvolle Erfahrung genießen:

– Graz: Tchibo Filiale, Herrengasse 28, 8010 Graz

– Klagenfurt: Tchibo Filiale, SÜDPARK Shopping Center Klagenfurt

– Linz:Tchibo Filiale, PlusCity, Plus-Kauf-Straße 7, 4061 Pasching

– Innsbruck: Tchibo Filiale, Maria-Theresien-Straße 1, 6020 Innsbruck

Passend zu diesem exklusiven Event verlosen wir ein bezauberndes Schmuck-Set von Tchibo bestehend aus einer Kette, einem Ring und die passenden Ohrringe dazu aus der Silberschmuck Kollektion.