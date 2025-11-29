Kalkutta, Indien, August 1948. Teresa, Oberin des Ordens der Schwestern von Loreto, wartet gespannt auf den Brief, der es ihr endlich erlaubt, ihr Kloster zu verlassen. Sie will einen neuen Orden gründen als Antwort auf den Ruf, den sie von Gott erhalten hat. Und gerade als alles bereit zu sein scheint, steht sie vor einem Dilemma, das am wichtigsten Wendepunkt in ihrem Leben ihre Ambitionen und ihren Glauben herausfordert. …

TERESA – EIN LEBEN ZWISCHEN LICHT UND SCHATTEN – Ab 4. Dezember nur im Kino!

