Soulfood aus dem Herzen von Bangkok

Schnelles Rotes Thai-Curry mit Blue Elephant

Curry, eigentlich „Kari“ ausgesprochen, ist seit dem 19. Jahrhundert in Europa der Begriff für den beliebten, indischen Eintopf. Rein in den Topf darf eigentlich alles, was das Herz begehrt, und der Kühlschrank hergibt: Fleisch, Fisch, Gemüse oder auch Kombinationen davon. Curry ist so vielseitig wie es die geschmacklichen Vorlieben sind. Es ist somit nicht nur ein Gericht für jedermann- & frau, sondern auch bestens dafür geeignet, um Reste zu einem schnellen und köstlichen Gericht zu verkochen. Mit den Currypasten von Blue Elephant kommt thailändische Tradition nach Österreich. Tradition, die man schmeckt, denn: Blue Elephant ist die Nummer eins bei Currypasten in Österreich1.

Curry wärmt von innen und hebt auch durch die bunten Farben besonders an diesen kalten, grauen Herbst- und Wintertagen sofort die Stimmung. Mit der Blue Elephant Thai Rote Currypaste gelingt das rote Thai-Curry (kaeng“ (auch „gaeng“; Thai: แกง, IPA: [kɛːŋ]) mit

Süßkartoffeln und Maiskölbchen ganz einfach im Handumdrehen. Für all diejenigen, die mit Schärfe nicht so gut klarkommen und trotzdem nicht auf ein leckeres Curry verzichten wollen, haben wir einen Geheimtipp: einfach etwas Blue Elephant Fischsauce hinzugeben. Das gibt Umami, verringert die Schärfe, verfeinert den Geschmack und sorgt für noch mehr Authentizität. Alternativ kann auch zur etwas milderen Thai Gelbe Currypaste von Blue Elephant gegriffen werden.

Schnelles Rotes Thai-Curry mit Süßkartoffeln und Maiskölbchen Zutaten (für ca. 4 Personen):

– 1 Packung Blue Elephant Thai Rote Currypaste

– 500 ml Roi Thai Kokosmilch

– 1 große Süßkartoffel

– 150 g Kichererbsen gekocht

– 1⁄2 Packung Maiskölbchen

– 150 g Kaiserschoten

– Cashews zum Garnieren

– Koriander zum Garnieren

– 1 Limette



Zubereitung:

1. Süßkartoffel klein schneiden, Maiskölbchen und Kaiserschoten halbieren.

2. Öl in einem Wok oder einer großen Pfanne erhitzen und die rote Currypaste darin kurz anbraten. Kokosmilch zugeben und aufkochen.

3. Geschnittene Süßkartoffeln, halbierte Maiskölbchen und Kaiserschoten dazu geben, 10-15 Minuten köcheln lassen. Dann abgetropfte Kichererbsen zugeben, durchziehen lassen und mit Hom Mali Everest Reis anrichten.

4. Nach Belieben mit Cashewnüssen, Limette und Koriander verfeinern. Servieren & genießen!

Mehr Rezepte finden Sie auf www.blueelephant.com

1 Quelle: NielsenIQ RMS, Kalte Saucen, asiat. Würzpasten, MAT 28/22, Umsatz, LH inkl. H/L (Copyright © 2022, NielsenIQ)

Wir verlosen 5 x 1 Authentic Thai Package von Blue Elephant mit jeweils folgendem Inhalt:

· Blue Elephant Gelbe und Rote Currypaste

· Blue Elephant Gewürz

· Roi Thai Kokosmilch

· Hom Mali Everest Reis

· Bowl im dunklen Blue Elephant-Blau mit passendem Holzlöffel

· Blue Elephant Sticker und Rezeptkärtchen