„The Bastard King“ erzählt die kraftvolle und aufwühlende Geschichte des „echten“ König der Löwen. Inmitten der Savanne Afrikas wird ein Löwenjunge als Bastard aus der verbotenen Verbindung eines Löwen und einer Löwin aus zwei rivalisierenden Rudeln geboren. Mit einem blauen und einem gelben Auge gekennzeichnet, ist er von Anfang an zum Außenseiter verdammt. Sein Leben ist bestimmt vom Kampf um seinen Platz in der Wildnis, bis er eines Tages seinem eigentlichen Feind gegenübersteht, der nicht nur ihn, sondern den gesamten Planeten droht zu vernichten. Dann ist es am Bastard King, seinesgleichen und den Rest der Welt zu retten…

THE BASTARD KING – Ab 26. Oktober nur im Kino!

Wir verlosen ein „König des Dschungels“-XL Puzzle von Magic Holz und 1 x 2 Kinogutscheine!

E-Mail *