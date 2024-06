10 Flaschen The Deacon mit individueller Gravur gewinnen!

Der Deacon ist der unkonventionellste Scotch, den du jemals probiert hast. Ein einzigartiger Blend der sich den traditionellen Scotch-Konventionen widersetzt. Mit einem kühnen und komplexen Geschmacksprofil und einem einzigartigen Design, dass deine Sinne wecken wird. Ein weicher und reichhaltiger Blended Whisky, der perfekt für diejenigen ist, die auf der Suche nach dem besonderem sind.

In der schottischen Sprache ist ein „Deacon“ ein geschickter und tüchtiger Handwerksmeister. Die Brennmeister, die hinter diesem Scotch stehen, passen perfekt zu diesem Namen. The Deacon zu sein bedeutet, der/die Beste zu sein, egal was man tut.

Als besonderes Highlight kannst du am Freitag, den 7. Juni selbst zum Deacon werden oder jemanden DANKE sagen, der am Herzen liegt. Bei Hirschenbrunner Spirits kannst du dir deine Flasche The Deacon nämlich individuell gravieren lassen – auch optimal geeignet als Last-Minute-Vatertagsgeschenk!

Die Gewinner können Ihre Flasche alternativ auch bei Hirschenbrunner Spirits abholen!