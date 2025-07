Der WBB-Kinotipp des Tages: The Fantastic Four: First Steps

Vor dem pulsierenden Hintergrund einer von den 1960er Jahren inspirierten, retro-futuristischen Welt stellt Marvel Studios’ THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS Marvels erste Familie vor – Reed Richards/Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Die Unsichtbare (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Die menschliche Fackel (Joseph Quinn) und Ben Grimm/Das Ding (Ebon Moss-Bachrach) – die sich ihrer bisher größten Herausforderung stellen muss.

Sie sind gezwungen, ihre Rollen als Superhelden mit der Stärke ihrer Familienbande in Einklang zu bringen und müssen die Erde vor einem gefährlichen Weltraumgott namens Galactus (Ralph Ineson) und seiner rätselhaften Begleiterin Silver Surfer (Julia Garner), verteidigen. Und wenn Galactus‘ Plan, den gesamten Planeten und jeden, der darauf lebt, zu verschlingen, nicht schon schlimm genug wäre, wird es plötzlich auch noch sehr persönlich.

In dem actiongeladenen Abenteuer sind außerdem Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne und Sarah Niles zu sehen. Matt Shakman führt Regie, Kevin Feige produziert den Film und Louis D’Esposito, Grant Curtis und Tim Lewis fungieren als ausführende Produzenten.

The Fantastic Four: First Steps – Ab 24. Juli nur im Kino!

Wir verlosen ein “The Fantastic Four: First Steps”-Goodiepackage!

Das Goodie Package beinhaltet:

• Socks

• Cap

• T-Shirt

• Backpack