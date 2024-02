Valentinstagsschmaus für Fellnasen: Liebe geht durch den Magen mit THE GOODSTUFF!

Fur-ever in my heart. Am Valentinstag verdienen auch die Vierbeiner eine extra Portion Liebe. Die neuen Nassfuttersorten für Hunde, „Ente mit Kürbis & Apfel“, „Lamm mit Zucchini & Apfel“, „Wild mit Preiselbeeren & Apfel“, „Truthahn mit Karotte & Apfel“, „Huhn Pur“ und „Rind Pur“ von THE GOODSTUFF, eignen sich besonders gut, um unseren Fellnasen zu zeigen, wie viel sie uns bedeuten. Sie sind reich an frischem Fleisch, regional verfügbarem Obst und Gemüse sowie ausgewählten Kräutern und Leinöl.

Der Onlineshop von THE GOODSTUFF ist unter www.the-goodstuff.com/de zu finden.

Wir verlosen ein Probierpaket mit Nassfutter für den Hund!

1x Huhn pur 400g

1x Rind pur 400g

1x Truthahn mit Karotte & Apfel 400g

1x Ente mit Kürbis & Apfel 400g

1x Lamm mit Zucchini & Apfel 400g

1x Wild mit Preiselbeeren & Apfel 400g

E-Mail *

Der Gewinn wird nach der Registrierung unter www.the-goodstuff.com/de an den Gewinner verschickt.