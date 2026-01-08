Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt…

THE HOUSEMAID – WENN SIE WÜSSTE – Ab 15. Jänner 2026 nur im Kino!

Wir verlosen 2 Schürzen zum Film und 2 x 2 Kinogutscheine!