The Loft: Partypackage für Retroparty gewinnen

Man kennt sie, man liebt sie. Die Hits der 90er, 2000er und 2010er. Im The Loft können alle Feierwütigen jeden Samstag zur Retroparty abtanzen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Von Ace Of Base über Panic! The Disco bis hin zu Alt J.

WIENER BEZIRKSBLATT-Leserinnen und -Leser können u.a. ein exklusives Partypackage für Samstag, 26. November gewinnen.

Line-up

90ies Club OBEN ab 21:50h mit DJs Christopher Just (Ilsa Gold) & Kristof Grandits

2000s Club UNTEN ab 00:00h mit DJs Massi (Lituation) & Philipp Eicher

2010s Club im WOHNZIMMER ab ca. 23:00h mit DJ-Team Dial1808 (Mon Ami)

Partypackage gewinnen!

Wann: Samstag, 26. November 2022, ab 21:50h

Wo: The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien (U6 Thaliastraße)

Wir verlosen…

1 x 4 Gästelistenplätze + Glowstick Partypackage

2 x 4 Gästelistenplätze

3 x 2 Gästelistenplätze

Verratet uns dafür einfach euren Lieblingshit der 90er, 2000er oder 2010er!