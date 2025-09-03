Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger – THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden „Long Walk“. Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

THE LONG WALK – TODESMARSCH – Ab 11. September nur im Kino!

Wir verlosen 2 x ein Exemplar von “Todesmarsch” von Heyne 2 x 2 Kinogutscheine!