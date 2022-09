Immunboost für die kalte Jahreszeit

Kurzurlaub im Weinviertel: 2 x 2 Therme Laa Tagesthermeneintritte inklusive Verpflegungsgutschein zu gewinnen

Der Herbst und kühlere Temperaturen stehen vor der Tür – die beste Zeit also, um die eigenen Energiereserven aufzuladen und Körper sowie Seele etwas Gutes zu tun. Die 4* Superior Therme Laa – Hotel & Silent Spa, ein Resort der VAMED Vitality World, bietet passend dazu das Themenspecial „Die 55+ Wochen“ von 5. bis 30. September an. Was das bedeutet? Alle Thermengäste ab 55 Jahren erhalten von Montag bis Freitag das Tagesthermeneintritt zum Vorteilspreis, 20% Rabatt im Thermenrestaurant und eine kostenlose Infrarotkabinen- oder Solarium-Einheit.

Eintauchen und abschalten

Die weitläufige Wasserwelt der Therme Laa im Weinviertel zeichnet sich durch das gesundheitsfördernde Quellwasser „Laa Thermal Nord I“ aus. Dieses kann das Herz-Kreislaufsystem unterstützen und bei Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie neurologischen Beschwerden helfen. Für alle, die Lust auf eine aktive Auszeit haben, gibt es die Möglichkeit am Wasser-, Wirbelsäulengymnastik- als auch Yoga-Programm für mehr Balance und innere Ruhe teilzunehmen. Im Tagesthermeneintritt inkludiert ist der Besuch Österreichs erster Familien-Textilsauna, die ein Erlebnis für Kinder als auch Erwachsene ist. Die Loft-, Weinviertel-, Zirben- sowie Teichsauna runden das Saunaliebhaber-Angebot ab.

Die Thementage in der Therme Laa

Damit jedermann in den Genuss von Vorteilen kommt, bietet die Therme Laa fünf verschiedene Thementage. Der Montag steht wöchentlich ganz im Zeichen der Familien, der Dienstag wird allen Besuchern über 55 Jahren gewidmet, mittwochs ist Damentag und am Donnerstag gelten die Vorteile für alle männlichen Gäste über 14 Jahre. Um die Woche gebührend abzuschließen, dreht sich freitags alles um die Kulinarik. An diesem sogenannten „Genusstag“ stehen Ihnen mit dem „All-In Tagesthermen-Eintritt“ sämtliche Speisen und Schankgetränke im Thermenrestaurant und in der Saunabar zur Verfügung. Die Thementage gelten nicht an Feiertagen, in den Ferien und während der Sommerthermen-Aktion. Weiterführende Informationen finden Sie hier.

Für alle, die nun auf den Geschmack gekommen sind, verlosen wir 2 x 2 Tageseintritte inklusive Verpflegungsgutschein im Thermenrestaurant!

E-Mail *

Ja, zum Wiener Bezirksblatt Newsletter anmelden



Info: Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen, Ermäßigungen oder Leistungsgutscheinen kombinierbar.