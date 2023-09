Familienparadies: Thermenhotel ALL IN RED**** in Lutzmannsburg

Das Thermenhotel ALL IN RED**** liegt direkt bei der Sonnentherme Lutzmannsburg im Mittelburgenland und ist mit dieser unterirdisch verbunden. Besonderes Augenmerk legt das erfahrene Team vom ALL IN RED auf die kleinsten Gäste.

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder (0-12 Jahre) inkl. Halbpension, ALL IN CARD, 1x Tages-Eintritt in die Sonnentherme sowie tollem Kinderanimations- und Showprogramm im Thermenhotel ALL IN RED**** in Lutzmannsburg!

Alles für die Kleinen

Neben der Ausstattung in den Zimmern wie Babyphone, Babywanne, Wickelauflage, Feuchttücher, Wasserkocher, Töpfchen und WC-Aufsatz beeindruckt das ALL IN RED mit einer perfekten Kinderausstattung in den öffentlichen Bereichen. Windeln zur freien Entnahme, Kindertoiletten, Buggies und 40 verschiedene HIPP Baby- und Kindermahlzeiten sind nur ein Teil des tollen Angebotes.

ALL IN CARD: Erlebniswelt und viele Ermäßigungen

Die inkludierte ALL IN CARD ist der Schlüssel zu einer großen Erlebniswelt und vielen Ermäßigungen! Es gibt jede Menge sportliche Aktivitäten: Minigolf, Rikscha, einen Bummelzug, Bowling, einen 1.200 m² Indoor-Spielplatz, Tennis, Bike- und E-Bike Verleih, sowie 50 % auf E-Rikschas oder 50 % Ermäßigung auf den Familypark St. Margarethen u.v.m.

Das abwechslungsreiche Kinderanimationsprogramm zaubert ein Lachen in jedes Gesicht. Am Abend gibt es ein tolles Showprogramm mit Zauberer, Animateur, Zauberclown, Kasperltheater, Kinderdisco, Märchenstunde und im Sommer die beliebte Poolparty und das Indianerfest.

Das Thermenhotel ALL IN RED**** bietet für Ihre Kinder alles, was das Herz begehrt und ist der perfekte Ort für einen erholsamen Familien-Kurzurlaub!

Der Gutschein ist von Mitte Oktober 2023 bis Ende Oktober 2024 gültig (ausgenommen Fenster-, Feier- und schulfreie Tage – außer Sommerferien). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.