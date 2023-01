Gewinne Tickets für „THIS is the GREATEST SHOW!“

THIS is the GREATEST SHOW! war die Showsensation 2022 für alle Musicalfans. Ausverkaufte Theater, mehr als 30.000 Zuschauer, jeden Abend Standing Ovations und Begeisterungsstürme. Nach diesem Erfolg kommt THIS is the GREATEST SHOW! auch 2023 wieder auf die Bühne zurück. Und zwar am 22. und 23. Februar 2023 jeweils um 20 Uhr in der Wiener Stadthalle!

Musicalfeuerwerk

Das große und gefeierte Kult-Finale mit sämtlichen Hits aus dem Kinowelterfolg „Greatest Showman“ darf natürlich im Programm 2023 nicht fehlen, doch dieses Mal dreht sich bei THIS is the GREATEST SHOW! (fast) alles um die Musicalbühnenerfolge der letzten Jahre. Die Show macht Halt bei Klassikern wie „Dirty Dancing“, „Die Eiskönigin“, „Elisabeth“, „Der Glöckner von Notre Dame“, „Mamma Mia!“, „Moulin Rouge“ oder „Tanz der Vampire“ und taucht gleichzeitig auch in neue Musicalwelten ein. So werden die Besucher mit auf eine Reise durch brandaktuelle Highlights wie „Cinderella“, „Dear Evan Hansen“, „Goethe: Das Musical“, „Hamilton“, „KU’DAMM 56“, „The Prom“, „Robin Hood“, „& Juliet“ oder „Zeppelin“ genommen.

Starbesetzung

Präsentiert wird THIS is the GREATEST SHOW! von Jan Ammann, Andreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich und Michaela Schober – fünf der ganz großen Musicalstars Deutschlands und Österreichs. Doch das ist noch lange nicht alles! Jonas Hein, Karolin Konert und Friedrich Rau sorgen gemeinsam mit den Showman-Singers, ein speziell für die Show zusammengestelltes hochkarätiges Gesangsensemble, für jede Menge Bewegung und Klangexplosionen auf der Bühne und entfachen ein Feuerwerk der großartigen Stimmen. Und natürlich darf bei THIS is the GREATEST SHOW! eine hervorragende Liveband nicht fehlen, die für einen mitreißenden Sound sorgen wird.

Tickets gibt es unter:

www.oeticket.com, Ticket Hotline: 0900-9496096

www.wien-ticket.at, Ticket Hotline: 01 58885

www.stadthalle.com, Ticket Hotline: 01 79 999 79

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den 22. und 23. Februar 2022!

