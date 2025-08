„Topp die Torte!“ ist das Kinderspiel des Jahres 2025

Seit dem 13. Juli 2025 am frühen Abend steht fest: „Topp die Torte!“ von Schmidt Spiele ist das „Kinderspiel des Jahres 2025“.

Immer höher stapeln die Zuckerbäcker:innen ihre mehrstöckigen Torten im großen Torten-Toppen-Turnier – dieses Spielprinzip überzeugte die Jury auf ganzer Länge. Das Kinderspiel für zwei bis vier Personen ab sechs Jahren aus der Feder von Wolfgang Warsch konnte sich gegen die zwei weiteren nominierten und die insgesamt rund 80 Spiele aus dem Jahrgang durchsetzen.

Erfolgsautor Wolfgang Warsch erneut ausgezeichnet

Schmidt Spiele brachte bereits drei Kinderspiele des Autors auf den Markt, die alle für den renommierten Jurypreis nominiert waren: „Auch schon clever“, „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ und „Große kleine Edelsteine“. Die vierte Kinderspielneuheit aus der Feder von Wolfgang Warsch und dem Hause Schmidt Spiele „Topp die Torte!“ brachte nun den begehrten Titel.

Das „Kinderspiel des Jahres 2025“ im Überblick

Das Kinderspiel „Topp die Torte!“ bringt zwei bis vier Spielende ab sechs Jahren in die Welt der Tortenbäckerei. Runde für Runde bauen die Spielenden jeweils ihre eigene Torte weiter auf. Dabei hat jede Tortenschicht unterschiedliche Füllungen – und es gilt, möglichst gleichfarbige passend anzulegen. Hierfür stehen jeder Person immer zwei Tortenteile zur Verfügung. Um zu entscheiden, welches Tortenteil man anlegt, ist ein gutes Augenmaß hilfreich, denn vorher probeweise angelegt werden, darf nicht. Sobald ein Tortenteil liegt, wird überprüft, welche Füllungen, angezeigt durch Farbstreifen, mit der vorigen Schicht verbunden sind, was wertvolle Zuckerwürfel bringt. Diese sammeln die Backenden mit großem Eifer und verteilen sie möglichst sinnvoll auf ihre Aufbewahrungsgläser. Jedes volle Glas bringt Punktechips, die am Ende zum Sieg verhelfen. Nach sieben Runden ist das Spiel vorbei und erspielte Siegsterne und goldene Zuckerwürfel lassen die Wertungsrunde zum spannenden Torte-an-Torte-Rennen werden. Wer toppt mit seiner Torte die anderen?