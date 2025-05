Thaibox-Legende Foad Sadeghi tritt zum letzten Mal an

Am 10. Mai verwandelt sich das Stage3 in der Lilienthalgasse 6 im 3. Bezirk in einen Hotspot für Kampfsportbegeisterte.

Die neue Eventlocation öffnet ihre Tore für ein besonderes Highlight: ein Kampfsportevent der Extraklasse, organisiert vom erfahrenen Thaiboxer Foad Sadeghi und seinem Kampfsportcenter Tosan.

Letzter Kampf eines Meisters

Der Abend steht ganz im Zeichen eines Abschieds: Foad Sadeghi, seit fast 30 Jahren aktiver Thaiboxer und bekannt für seine Kämpfe in den höchsten Ligen, gibt seinen letzten Kampf. „Ich freue mich sehr, noch ein letztes Mal vor heimischem Publikum mein Können unter Beweis zu stellen“, sagt Sadeghi. Gleichzeitig blickt er nach vorn: „Ich bin aber auch froh, mich künftig ganz meiner Kampfsportschule und der Nachwuchsförderung widmen zu können.“

Ein Event voller Highlights

Doch nicht nur Sadeghis Abschied sorgt für Spannung. Auch Karim Mabrouk, Wiens Lokalmatador und einer der besten Mittelgewichtler weltweit, wird im Ring stehen. Als Nummer-eins-Schüler von Sadeghi verspricht sein Auftritt Technik und Dynamik auf höchstem Niveau. Zusätzlich dürfen sich Besucher auf einen Profiboxkampf mit Mansur Elsaev, einem der bekanntesten österreichischen Kampfsportler, freuen.

Neue Bühne für den Kampfsport

Mit dem Stage3 betritt eine neue Eventlocation die Bühne, die sich künftig verstärkt auf Kampfsportformate konzentrieren möchte. Der 10. Mai bietet also nicht nur ein sportliches Spektakel, sondern auch den Auftakt für eine neue Ära.

Jetzt Tickets sichern und Karten gewinnen

Tickets sowie weitere Informationen zum Event gibt es unter www.tosan.at. Und das Beste: Wir verlosen 3 x 2 Karten für diesen unvergesslichen Abend voller Emotionen, Sport und Show!