“Über Tourismus”: Eine Ausstellung in der Seestadt Aspern

Reisen ist fester Bestandteil unseres Lebensstils. Ob Skifahren in den Bergen, der Sommerurlaub am Meer oder ein Wochenendtrip in eine pulsierende Metropole – Tourismus bereichert viele Menschen und schafft wirtschaftlichen Wohlstand. Doch mit der wachsenden Reiselust steigen auch die Herausforderungen: Menschenmassen, Umweltbelastung und steigende Wohnkosten sind nur einige der negativen Auswirkungen.

Die Ausstellung “Über Tourismus”

Das Architekturzentrum Wien (Az W) widmet sich diesen Schattenseiten in der Ausstellung “Über Tourismus“. Sie beleuchtet kritisch die Auswirkungen des Massentourismus und präsentiert zugleich innovative, lokale und internationale Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft des Reisens. Dank der Einladung der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 wird die Ausstellung von 7. Februar bis 2. März 2025 in der VHS Kulturgarage zu sehen sein.

Eröffnung und Podiumsdiskussion

Die Ausstellung wird am 6. Februar feierlich mit einer Vernissage eröffnet. Ein besonderes Highlight ist die Podiumsdiskussion am 27. Februar unter dem Titel “Ist uns der Tourismus über?”. Dabei diskutieren Expert*innen wie die Stadt- und Tourismusforscherin Cornelia Dlabaja, Florian Van der Bellen (PKF hospitality) und Katharina Ritter (Co-Kuratorin der Ausstellung) über Konzepte wie den “Dezentralen Tourismus” und mögliche Zukunftsstrategien.

„Die Seestadt ist als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas Anziehungspunkt für Besucher*innen aus aller Welt. Mit Start seiner Kampagne ‚Heartbeat Streets‘ im Jahr 2024 setzt auch der WienTourismus auf die Seestadt als eines der besuchenswerten Wiener Grätzel außerhalb der historischen City. Mit unseren innovativen Strategien für eine nachhaltige und klimafreundliche urbane Zukunft fokussieren wir auf Aspekte, die auch für den Tourismus der Zukunft entscheidend sein werden. Es ist uns daher in doppelter Hinsicht ein Anliegen, dieser Diskussion Raum zu geben.“ Robert Grüneis Vorstand der Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern Development AG

Wie kann Tourismus nachhaltiger werden?

Viele beliebte Reiseziele leiden unter dem Ansturm von Besucher*innen, während andere Orte kaum touristische Aufmerksamkeit erhalten. Kommunen stehen vor der Herausforderung, wirtschaftliche Vorteile mit den sozialen und ökologischen Folgen in Einklang zu bringen.

Die Ausstellung stellt zentrale Fragen: Wie kann Tourismus in Zeiten der Klimakrise, Kriegen und Energiekrisen zukunftsfähig bleiben? Welche Rolle spielen Raumplanung und Architektur? Von Mobilität über Städtetourismus bis hin zur Privatisierung von Natur und neuen Beherbergungskonzepten zeigt die Ausstellung Lösungsansätze und mögliche Transformationen.

„Unsere ‚Ferienmesse‘ der anderen Art richtet sich an uns alle und macht deutlich: Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Anhand vieler Positivbeispiele und möglicher Lösungen möchten wir aber vor allem auch zeigen, dass es anders gehen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der VHS Kulturgarage eine besonders attraktive Location in einem noch jungen Teil Wiens bespielen und ein neues Publikum ansprechen können.“ Angelika Fitz Direktorin des Architekturzentrum Wien

Begleitprogramm zur Ausstellung

Zusätzlich bietet die Wien 3420 in Kooperation mit dem Az W ein umfassendes Vermittlungsprogramm an:

Erwachsenenführungen

Workshops für Schulklassen (Anmeldung erforderlich)

Lego-Workshops für Kinder (Anmeldung erforderlich)

“Über Tourismus” VHS Kulturgarage, Am Ostrompark 18, 1220 Wien

7. Februar – 2. März 2025



Öffnungszeiten:

Mittwoch, Freitag bis Sonntag: 14:30 – 19:30 Uhr

Donnerstag: 14:30 – 21:00 Uhr

Vernissage: Donnerstag, 6. Februar, ab 18:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Donnerstag, 27. Februar, Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: www.aspern-seestadt.at/ueber-tourismus

Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und mit etwas Glück gewinnen Sie 2 Karten für die Ausstellung!