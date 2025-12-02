Unter dem Motto „United by Christmas“ lädt die Community-Gruppe Friends4Friends ab 21 Uhr zu einer großen Xmas-Party ein – ganz nach dem Motto: „Dress for the spotlight – bring your friends & bring your sparkle!“

Festliche Stimmung, Partyhits und Überraschungen

Noch bevor die Stadthalle im Frühjahr wieder zum ESC-Hotspot wird, zeigt sie sich an diesem Dezemberabend von ihrer winterlich-funkelnden Seite. Die Veranstalter versprechen eine stimmungsvolle Mischung aus den schönsten Weihnachtssongs, den größten Partyhymnen und einem Surprise Act zu Mitternacht, auf den sich Gäste jetzt schon freuen dürfen. Für die passende Atmosphäre sorgen festliche Dekorationen, glitzernde Lichter und jede Menge Gelegenheit, gemeinsam zu feiern.

Tickets

Wer dabei sein möchte, kann Tickets entweder bequem im Vorverkauf über Eventjet erwerben oder spontan an der Abendkasse zuschlagen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 4 x 2 Karten!