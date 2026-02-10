Genießen Sie 3 Nächte für bis zu 4 Personen im charmanten Ferienhaus Untergrünweg in Krispl-Gaißau – ganz für Sie allein! Auf 870 m Seehöhe genießen Sie Ruhe, Natur und Privatsphäre in traumhafter Alleinlage, mitten im Grünen. Beobachten Sie Rehe von der Terrasse, entdecken Sie Winter-Wanderwege direkt ab Haus oder holen Sie frische Eier vom Bauernhof nebenan.

Familien fühlen sich besonders wohl: Kinder dürfen draußen spielen, Tiere entdecken und die Natur frei erleben. Im Winter locken Skitouren, Rodeln und Langlaufen in der Region. Und wenn Sie Lust auf Stadtflair haben, erreichen Sie Salzburg in nur 30 Minuten. Jetzt mitmachen und eine Auszeit am Bauernhof gewinnen!

Mehr Informationen unter: www.urlaubambauernhof.at/ferienhaus-untergruenweg

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Familienurlaub am Bauernhof (3 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder im SalzburgerLand!

Der Gutschein ist von Anfang März 2026 bis Ende März 2027 gültig (ausgenommen Weihnachten/Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.