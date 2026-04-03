Die Osterfeiertage stehen vor der Tür – und damit auch die Frage: Was kommt heuer auf den Tisch? Wer sich ein entspanntes Fest ohne stundenlanges Kochen wünscht, findet im Thermomix® den idealen Helfer. Mit dem integrierten Rezept-Portal Cookidoo® stehen über 100.000 Rezeptideen bereit – von klassischen Ostergerichten bis hin zu modernen Kreationen.

Das Beste daran: Viele Arbeitsschritte laufen automatisiert ab. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt – gemeinsame Momente mit Familie und Freunden.

Eleganz für den Ostertisch

Passend zum Fest gibt es jetzt auch etwas zu gewinnen: die hochwertige Varoma®-Casserole von Thermomix®. Die formschöne Schüssel aus Keramik überzeugt nicht nur durch ihre elegante anthrazitfarbene Optik, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit.

Ob saftiger Braten, herzhafte Eintöpfe oder frisch gebackenes Brot – die Casserole eignet sich perfekt zum Backen, Braten und Warmhalten. Dank ihres stilvollen Designs kann sie direkt vom Ofen auf den Tisch wandern und dort auch als Servierschale glänzen.

Weitere Informationen rund um die Thermomix®-Genusswelt gibt es online, ebenso wie zahlreiche Rezeptideen für die Feiertage.

Mitmachen und gewinnen

Wer sein Osterfest heuer besonders genussvoll gestalten möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen: Wir verlosen eine Varoma®-Casserole von Thermomix® im Wert von 149 Euro!