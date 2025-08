Vienna City Beach Club – Urbaner Sommer direkt am Wasser

Der Vienna City Beach Club (VCBC) ist der Hotspot für alle, die in Wien Sommerfeeling mit Stil erleben wollen.

Direkt an der Neuen Donau gelegen, verbindet der Club Strandatmosphäre mit lässigem Sound, kühlen Drinks und feinster Kulinarik. Barfuß im Sand tanzen, Flammkuchen genießen und die Sonne bis zum letzten Strahl auskosten – genau dafür steht der VCBC. Ob du auf der Galerie in der Lounge chillst oder direkt am Wasser feierst – hier bekommt man beides: Entspannung und Energie.

Das Gewinnspiel

Wir verlosen einen VIP-Tisch für 6 Personen inklusive

1x XXL Sangria

XXL Nachos

3x Flammkuchen

Du hast die Wahl zwischen drei Abenden – jeder mit eigenem Sound und eigener Stimmung:

15. August: Steve Hope & Friends

House mit Clubfeeling. Von entspannter Stimmung am Nachmittag, über perfekten Sundowner-Soundtrack bis ihn zu pumping Sounds für eine Partynacht unter Sternen.

16. August: Puppenhouse

Rein weibliches Line up mit progressive House bis hin zu Techno.

17. August: Techno am Beach

Für alle, die’s gerne etwas härter mögen. Treibender Techno, sandige Tanzfläche, offene Luft. Wer mag, kann sich hier auch einen Loungeplatz auf der Galerie sichern.

Warum du dabei sein solltest

Strandgefühl mitten in der Stadt

Coole Drinks und gute Musik – ohne Eintritt

Sonnenuntergang + Sound = Sommerperfektion

VIP-Feeling mit Freunden – ohne großen Aufwand

Mach mit und gönn dir einen Abend wie am Meer – nur eben in Wien. Der VCBC macht’s möglich. Gewinne jetzt und sichere dir deinen Platz in der ersten Strandreihe.