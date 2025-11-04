Wenn sich Darth Vader, Super Mario und Harley Quinn in der Messe Wien begegnen, kann das nur eines bedeuten: Die VIECC® Vienna Comic Con ist zurück! Das beliebte Popkultur-Event lockt auch 2025 wieder Tausende Besucherinnen und Besucher an und bietet Unterhaltung auf über 42.000 Quadratmetern. Mehr als 600 Aussteller präsentieren neueste Trends, Sammlerstücke und interaktive Erlebnisse – von Comics über Games bis zu Fantasy und Film.

Stars, Shows und jede Menge Action

Fans dürfen sich auf internationale Starpower freuen: Schauspielerinnen und Schauspieler aus Film und TV, gefeierte Comic-Zeichner, Cosplay-Größen und Gaming-Profis geben sich in Wien die Ehre. Auf mehreren Bühnen erwarten die Besucher spannende Panels, Workshops und Live-Shows. In der beliebten Artist Alley kann man Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt beim Zeichnen über die Schulter schauen – und vielleicht sogar ein persönliches Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen.

Spielspaß für Groß und Klein

Ob Game Zone, Family Fun Area oder E-Sport-Turniere – auf der VIECC ist für alle etwas dabei. Von Rollenspielen über Kartenspiele und Pen & Paper bis hin zu Indie-Games und Free-to-Play-Areas: Hier können Besucher selbst aktiv werden und in fantastische Welten eintauchen.

Mitmachen und gewinnen!

Das WIENER BEZIRKSBLATT verlost 3 x 2 Weekend-Tickets für die Vienna Comic Con 2025!

Einfach mitmachen und vielleicht schon bald ein ganzes Wochenende lang in die Welt der Superhelden, Sternenkrieger und Zauberer abtauchen.

VIECC® Vienna Comic Con

📅 Wann: 22. & 23. November 2025

📍 Wo: Messe Wien

🎟️ Mehr Infos & Tickets: www.viecc.com