Vom 15. bis 20. September 2025 wird Wien erneut zum internationalen Mode-Hotspot: Zum 17. Mal bringt die VIENNA FASHION WEEK nationale und internationale Designer:innen auf den Laufsteg – und verspricht ein Festival der Kreativität, Ästhetik und stilistischen Statements.

In den Hallen E + G im MuseumsQuartier verschmelzen Mode, Innovation und Kultur zu einem einzigartigen Gesamterlebnis.

Eine Bühne für Mode mit Haltung

Die diesjährige Fashion Week setzt ein deutliches Zeichen: Mode ist mehr als ein Kleidungsstück – sie ist Ausdruck, Haltung und Identität. Über eine Vielzahl spektakulärer Shows hinweg präsentieren Designer:innen ihre neuesten Kollektionen, darunter bekannte Namen und spannende Newcomer.

Ein Kampagnensujet, das bewegt

Bereits vor dem ersten Model auf dem Catwalk sorgt das neue Kampagnensujet für Gesprächsstoff. In einer Kollaboration mit der Digitalagentur FOLLOW wurde über Social Media ein offener Call gestartet. Das Ergebnis? Drei faszinierende Persönlichkeiten – Constanze, Talisa und Antonia – stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Fotografiert von Chiara Milo, tragen sie Outfits von österreichischen Labels wie KAMEN, MILK, Nicolas Dudek, pitour und TrueYou. Die Bildsprache ist ebenso kraftvoll wie poetisch – ein stilvolles Versprechen auf das, was kommt.

Digital am Puls der Zeit

Mit FOLLOW – der Agentur hinter dem Modelabel TrueYou – als Lead Social Media Partnerin erhält die VIENNA FASHION WEEK einen digitalen Feinschliff. Die Zusammenarbeit hebt die Online-Präsenz des Events auf ein neues Level und öffnet die Türen für eine neue, jüngere Zielgruppe, die Fashion auch digital lebt.

Wiener Architektur trifft internationales Flair

Die neue Location, die Hallen E + G im MuseumsQuartier, bringt frischen Wind in die Inszenierung. Zwischen imposanter Architektur, Wiener Charme und modernster Technik entsteht ein Raum, der Mode nicht nur präsentiert, sondern erlebbar macht.

PR mit Profil: Wonder We Want an Bord

Neu in diesem Jahr ist auch die kommunikative Unterstützung durch die PR-Agentur Wonder We Want, unter der Leitung von Johanna Ludley. Mit Know-how, Kreativität und einem klaren Blick für Ästhetik sorgt das Team dafür, dass die VIENNA FASHION WEEK weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erhält.

Jetzt Tickets sichern – oder gewinnen!

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren – Tickets sind online erhältlich. Und das Beste: Wir verlosen 10 x 2 Tagespässe für die VIENNA FASHION WEEK.25!