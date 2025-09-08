Gestartet wird um 20 Uhr am Burgring beim Naturhistorischen Museum, das Ziel befindet sich bei der Oper, nahe dem Goethedenkmal – eine Runde über exakt 5 km.

Der Heldenplatz dient dabei als Start- und Zielbereich mit Hauptbühne, Gastronomie, Garderoben und sogar einer Company-Zone.

Gute Stimmung durch Livemusik

Während Sie durch die Gassen Wiens flitzen, begegnen Ihnen entlang der Route Live-Bands, Samba-Gruppen und DJs – etwa beim Start, am Schottenring, am Schwedenplatz und beim Zieleinlauf. Lassen Sie sich also nicht nur vom Rhythmus Ihrer Schritte mitreißen, sondern auch vom musikalischen Flair entlang der Ringstraße.

Zeitplan & Startblöcke im Überblick

Der Lauf verteilt sich auf sechs Startblöcke, die ab 20 Uhr im 10- bis 15-Minuten-Takt loslaufen – je nach angegebener Laufzeit, zum Beispiel unter 25 Minuten, 25–28 Minuten oder Nordic Walking.

Nachhaltig unterwegs: Laufen für den Klimaschutz

Kleines T-Shirt, große Wirkung: Wer auf das Laufshirt verzichtet, trägt zur Pflanzung eines Mangrovenbaums bei – ein Beitrag zum Klimaschutz, der das Event noch ein Stück sinnvoller macht. So verbindet sich sportliche Freude urban mit Engagement fürs Klima.

Rekordzahlen & buntes Läuferfeld

Der Vienna Night Run ist kein Geheimtipp: Im Vorjahr finishten 20.000 Läufer:innen, dazu kamen 582 Nordic Walker. Es erwarten Sie also eine bunte, motivierte Crowd – Läufer:innen und Walker:innen, Hobby-Athlet:innen wie Freund:innen, Schulklassen und Firmenläufer:innen.

Mehr Infos unter www.viennanightrun.at

Jetzt mitmachen & gewinnen

Freut euch: Bei uns können Sie jetzt kostenlose Startplätze gewinnen! Egal, ob Sie zum ersten Mal dabei sein wollen oder bereits routinierte Ring-Runner sind: Melden Sie sich hier an und mit etwas Losglück sind Sie vielleicht bald mitten in der Nacht durch Wiens Ringstraßenschönheit unterwegs.