Wohlfühlurlaub im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg gewinnen

Unbeschwerter Wellnessurlaub kombiniert mit der Kraft der Natur sowie ungetrübte Lebensfreude und pure Entspannung ist die Wohlfühlrezeptur, die das mit der Parktherme direkt verbundene 4-Sterne-Genießerhotel seinen Gästen offeriert. Tauchen Sie ein in stilvolles Ambiente, gelebte Gastfreundschaft, regionale Gaumenfreuden und bewegende Angebote. Erleben Sie das einzigartige Wellnessangebot und fangen Sie ihre eigenen Glücksmomente.

Frühlingserwachen

Dank des mediterranen Klimas in der Region erwacht der Frühling mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen, frühlingshaften Düften, Farben und Geräuschen immer schon ein bisschen früher. In den 34 bis 36 Grad warmen Thermalwasserbecken lässt sich die wohltuende Wirkung des reichhaltigen Thermalwassers mit Blick auf die 5 ha große, ergrünende Parklandschaft besonders genussvoll auskosten. In Schwung bringt bewegungshungrige Gäste nicht nur das 50-m-Outdoor-Sportbecken, das ab Mitte März auf angenehme 25 Grad temperiert ist, sondern auch die zahlreichen Rad- und Wanderwege, die in die Natur locken. Abgerundet wird Ihre Auszeit von saisonaler Kulinarik und verwöhnenden Angeboten der ****Vitalhotel Kosmetik- und Wellnessabteilung KAORI.

Mehr Informationen zum Hotel finden Sie unter: www.vital-hotel.at

Gewinnen Sie einen Wohlfühlurlaub (2 Nächte) für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. herrlichem Frühstücksbuffet und 4-Gang-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension, Eintritte in die Parktherme & Saunadorf und vieles mehr im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg!

