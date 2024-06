Urlaub in Bad Traunstein oder Bad Vöslau

Zu gewinnen ist eine Urlaubswoche für eine Person inkl. Halbpension wahlweise in den Vivea Hotels in Bad Traunstein oder in Bad Vöslau. Sie haben also die Wahl, ob sie die Sommerfrische im kühlen Waldviertel oder die Idylle in den Vöslauer Weinbergen bevorzugen.

Bad Traunstein

Genießen sie die Sommerfrische im kühlen Waldviertel. Das leichte Reizklima in Bad Traunstein schmeichelt den Atemwegen und lässt sie leichter durchatmen. Umhüllt von der vitalisierenden Frische des Waldviertels verschwinden ihre Sorgen und der Alltag rückt ganz und gar in weite Ferne. Gönnen sie sich Ihre wohlverdiente Auszeit und genießen Sie die einzigartige Ruhe.

Bad Vöslau

Im romantischen Bad Vöslau verlieben Sie sich neu, und zwar in ein bewussteres Lebensgefühl. Schlendern Sie durch die sonnengetauchten Weinberge und atmen Sie die angenehm frische Luft ein. Unser natürliches Thermalheilwasser weckt Ihre müden Lebensgeister und bringt ihnen Ihre Motivation und Energie zurück.

Für welches Vivea Hotel sie sich auch entscheiden, sie werden in Bad Traunstein oder in Bad Vöslau eine unvergleichliche Urlaubswoche voller Erholung und Entspannung verbringen. Dazu können Sie mit den vielfältigen Therapien noch zusätzlich ihren Körper und Geist stärken.

Alles Nähere für Ihre Auswahl finden sie unter: www.vivea-hotels.com.

*Die Woche ist zwischen 30. Juni und 25. August 2024 nach Verfügbarkeit frei wählbar (Anreise Sonntag). Der Gewinner wird von uns via Mail verständigt. Vergessen Sie daher nicht ihre Mailadresse anzugeben. Teilnahmeschluss ist der 23. Juni 2024.

