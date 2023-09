vivo V29: Staub- und wasserdichter Mittelklasse-Allrounder

Seit dem 25. August ist das neue vivo V29 am österreichischen Markt erhältlich. Unter dem Motto „Here to saVe the day” bündeln sich großartige Features – starke Leistung, Zuverlässigkeit (nach IP68 staub- und wasserdicht), hervorragende Kamera und attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis – die das Gerät zum wahren Alltagshelden machen.

Aura-Light-Ringlicht

Das neue Gerät der V-Serie verfügt über ein einzigartiges Aura-Light-Ringlicht, welches mithilfe eines großen rückseitigen Beleuchtungsring (15,6 mm Durchmesser) natürliche Porträtaufnahmen und ausgezeichnete Möglichkeiten für Low-Light- und Nachtaufnahmen bietet.

Leistungsstarkes Kamerasystem

Das Kamerasystem des V29 ermöglicht zudem eine dynamische Anpassung der Farbtemperaturen abhängig von der Umgebung. Von Lichteffekten in Nachtclubs bis hin zu neonbeleuchteten Straßen oder gemütlichen Bars – das V29 adaptiert mühelos seine Farbtemperatur und bietet dem Nutzer so die Kompetenz eines Profi-Lichtdesigners. Mit nur einem Fingertipp auf das V29 werden Motive in schwach beleuchteten Umgebungen sanft beleuchtet, sodass ihre einzigartigen Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Ergebnis sind helle, klare Porträts mit einer fesselnden Atmosphäre, die jede Aufnahme bereichert.

Einzigartiges Design

Das V29 ist in zwei Farbvarianten verfügbar: Peak Blue und Noble Black. Das unverwechselbare kaskadenartige Design verändert sich durch die Bewegung des Smartphones und wurde mit 3D-Magnetpartikel-Technologie entwickelt.

Wir verlosen ein vivo V29 in Peak Blue!