Vreda’s deco & dog concept store: Hundsgemütlich und rundum schick

Hundeleckerlies

Back to basic – einfach, bio und super gut. Zwei verschiedene Sorten von Hundeleckerlis in attraktiver Verpackung.



Bio-Rindfleisch als schmackhafte Proteinquelle mit Leinmehl, das reich an Omega-3-Fettsäuren, pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen ist und 100% gefriergetrocknetes Elchfleisch aus Schweden.

Ideal fürs Training und als Belohnung für Zwischendurch.