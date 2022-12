Weihnachten bei den Landtmann’s

Das Bootshaus

Winterwonderland

Punsch, Schilcherglühwein, Heiße Limonade, gebratene Kastanien, Landtmann’s Original Maroniblüte und ganz viel Winterzauber – jeden Freitag von 16-21 Uhr sowie Samstag & Sonntag von 15-21 Uhr auf der festlich dekorierten Bootshaus-Terrasse direkt an der Alten Donau.

Perfekt danach: Gemütliches Dinner mit Freund:innen und Familie bei im Bootshaus genießen! Gleich hier reservieren!



Floating Concerts

Die Meine-Insel Bootsvermietung und Landtmann Das Bootshaus präsentieren: die ersten schwimmenden Weihnachtskonzerte auf der Alten Donau und eins ist klar: Es wird magisch!

Erleben Sie an drei Terminen perfekte Weihnachtsstimmung und einzigartige Weihnachtslieder von den Musicaldarsteller:innen Wolf Sailer, Tanja Petrasek und Carina Nopp. Für feinste Speisen und Weihnachtsschmankerl sorgt die Bootshaus-Crew.

Napoleon

„Noah“ Kinderwünsche

Das Napoleon unterstützt dieses Jahr die Aktion „Noah“ und will gemeinsam mit seinen Gästen für strahlende Kinderaugen sorgen. Das Napoleon-Team erfüllt bedürftigen Kindern, deren Lebensumstände ein gemeinsames Weihnachten mit den Eltern nicht zulassen, ihre Weihnachtswünsche. Um so viele Kinderaugen wie möglich zum Strahlen zu bringen, freut sich das Team auf Ihre Unterstützung.

Und so können Sie helfen:

· Kommen Sie ins Napoleon & pflücken Sie einen Namen vom Christbaum im Eingangsbereich

· Fragen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem jeweiligen Kinderwunsch

· Geschenk besorgen & einpacken (Wichtig: mit dem Namen des Kindes und der Gruppe versehen!)

· Bis zum 20. Dezember 2022 das Geschenk ins Napoleon vorbeibringen und ein Kinderherz glücklich machen!

Landtmann’s Original Onlineshop

Online-Adventkalender

Heuer gibt’s zum ersten Mal einen Landtmann’s Original Online-Adventkalender. Und er ist prall gefüllt. Freuen Sie sich auf Gewinnspiele, Rabatte und süße Weihnachtsüberraschungen aus Landtmann’s Original Backstube! Jeden Tag eine neue Überraschung. Für einen süßen Endspurt Richtung Weihnachten. Vorbeischauen lohnt sich!

Weihnachtsgeschenke

Es weihnachtet sehr im Landtmann’s Original Onlineshop. Es gibt für Sie eine große Auswahl an süßen Weihnachtsgeschenken für Ihre Liebsten – einige Produkte werden auch an Ihre Wunschadresse per GLS versendet! Ob Landtmann’s Original Weihnachtsbox, der Weihnachts-Marmorguglhupf oder die Sachertorte „Weihnachtsbaum“ – im Landtmann’s Original Onlineshop ist für jeden etwas dabei.

Einzigartiger Zustellservice und fünf Abholstationen

Keine Unsicherheiten beim Weihnachtseinkauf! Mit dem einzigartigen Zustellservice innerhalb Wiens haben Sie den Lieferzeitpunkt ganz in Ihrer Hand. Ob morgen Vormittag oder am Heiligen Abend. Nur im Landtmann’s Original Onlineshop können Sie Ihren Einkauf ganz bequem zum Wunschtermin vorbestellen. Und das sogar mehrere Wochen im Voraus! Wählen Sie einfach Ihr bevorzugtes Lieferdatum beim Bezahlvorgang.

Speziell zu Weihnachten eignen sich auch die fünf Abholstationen in Wien hervorragend für die Vorbestellung Ihrer Weihnachtsgeschenke! Profitieren Sie von perfekt gekühlten Mehlspeisen, einer Flexibilität, die sich Ihrem Alltag anpasst, und einem kleinen Geschenk als Dankeschön. Einfach beim Versand eine Abholstation wählen und Liefergebühren sparen.

