Weihnachten und Silvester in Marienkron

Erleben Sie das Wunder der Nacht.

Zur Ruhe kommen, dem Trubel und der Hektik entfliehen und gerade in dieser Zeit den Blick auf das Wesentliche richten. Marienkron zelebriert die Festtage zu Weihnachten und Silvester gemeinsam mit seinen Gästen. Eingestimmt wird man mit einem Weihnachtskonzert in der Klosterkirche. So erwarten Einem sowohl traditionelle Programmpunkte als auch Konzerte und Lesungen, verbunden mit der gewohnt entspannenden Regeneration für Körper, Geist & Seele. Vom warmen Pool aus blickt man in die winterliche Birkenallee, genießt nach der Kutschenfahrt die Wärme im Saunabereich und lässt so die Seele baumeln.



Silvester wird zum Kulturgenuss mit Wolfram BERGER und Oskar AICHINGER, die beiden Ausnahmekünstler sorgen für einen poetischen Himmelsausflug mit Musik von Haydn bis Aichinger und Texten von Peter Rosegger bis H.C Artmann, Friedrich Achleitner, etc.

Ergänzt um ein Galabuffet, Champagner und Feuerwerk verspricht die Silvesternacht ein festlicher Jahreswechsel zu werden.

Weihnachten in Marienkron: 23. – 26. 12. 2022 ab € 600,- p.P.

Auszeit in der Weihnachtszeit: 26.-30. 12. 2022 ab € 485,- p.P.

Silvester in Marienkron: 30. 12. – 01. 01. 2023 ab € 460,- p.P