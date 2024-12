Weihnachtliche Kunstwerke von Bildhauer Andreas Mathes gewinnen

Sie sind einzigartig, ästhetisch und natürlich: Die Holz-Skulpturen aus dem “Kunst-Kosmos” von Bildhauer Andreas Mathes aus Bisamberg (NÖ), der auch immer wieder in Wien ausstellt.

Das Werk des freischaffenden Künstlers spannt sich von abstrakten Skulpturen bis hin zu figuralen Arbeiten und Abstufungen dazwischen. Allen gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit der Natur, dem Menschsein und den Werten, die ein gelingendes Miteinander ermöglichen.

Andreas Mathes | ©Thomas Lukaschitz

Kunst als Spiegel der Gesellschaft

Mit seiner Kunst drückt Mathes seine Meinung über aktuelle gesellschaftliche Zustände und Entwicklungen aus. Das von ihm geschaffene Kunst-Symbol Helferleins zum Beispiel steht für die Sprache des Herzens und der Emotion. Die Figuren der beiden Menschen, die an den Händen ineinander „fließen“ sind in einem Stück gearbeitet. Sie bilden einen Ring für den Kreislauf des Gebens und Nehmens und stehen für Empathie und das Miteinander. Mathes engagiert sich auch laufend sozial, so stellte er unlängst ein Helferlein für eine Kunst-Auktion im MAK zur Verfügung, der Erlös half im Kampf gegen Obdachlosigkeit.

Kunst für alle – von öffentlichen Ausstellungen bis zu individuellen Projekten

Andreas Mathes ist es wichtig, Menschen mit Kunst in Kontakt zu bringen, sei es auf Events, Ausstellungen oder durch Kunst im öffentlichen Raum. Aktuell ist seine beeindruckende Holzkrippe aus recycelten Holzbrettern im Schlosspark der Gemeinde Bisamberg zu sehen. Darüber hinaus erfüllt der Holzbildhauer individuelle Kunstträume: Von exklusiven Skulpturen, Portraits, Dekorationselementen über kreative Schriftbilder und Logos bis hin zu Pokalen und Kreuzen.

Mehr zu Mathes unter www.andreasmathes.com

„Immer wieder kommen Menschen auf mich zu, die sich ein Kunstwerk mit ihrem ganz persönlichen Bezug wünschen, einzigartig und in der passenden Größenordnung, damit es auch leistbar bleibt. Den kreativen Möglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt für Unternehmen, Gemeinden und das private Lebensumfeld. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ein individueller Kunsttraum zu einem wertvollen Kunst-Unikat mit besonderer Bedeutung wird.“ Andreas Mathes

Sie suchen ein kunstvolles Weihnachtsgeschenk? Gewinnen Sie ein weihnachtliches MATHES-Kunst-Paket mit handgefertigten Sternen aus Naturmaterialien im Wert von 250 Euro:

Ein dekorativer Schilfstern (Durchmesser 80 cm)

Ein Weihnachts-Stern aus Eichenstreifen (Durchmesser 45 cm)

Ein Helferleins-Christbaum-Anhänger aus Pappelsperrholz mit Goldlack-Finish

Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.