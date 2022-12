Weihnachtsmatinee mit Maya Hakvoort im Alm Advent

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, nur wenige Tage vor Weihnachten, lädt die Grande Dame des Musicals Maya Hakvoort zu einer stimmungsvollen Weihnachtsmatinee in den Alm Advent, dem gemütlichen Adventdorf vor der Messe Wien. Gemeinsam mit Pianist Thomas Bartosch darf man sich auf einen flotten wie festlichen, aber auch traditionellen Mittag freuen, mit Glitzer in den Augen und der Faszination von Weihnachten im Herzen. Karten um 44 EUR sind ab sofort unter shop.eventjet.at/almadvent erhältlich.

Erst im Sommer begeisterte Hakvoort in ihrer Paraderolle als Kaiserin Elisabeth im gleichnamigen Musical-Welterfolg im Ehrenhof vor Schloss Schönbrunn mehr als 22.000 Fans. Am dritten Adventsonntag kann man Maya Hakvoort nun hautnah erleben. Und wer sie kennt, weiß, dass man sich auf gefühlvolle und auch stimmgewaltige musikalische Momente freuen darf wie unter mit jazzigen, amerikanischen Weihnachtsliedern, sowie Songs von Roger Cicero und bekannten Musical Songs wie Let it go aus Frozen, A whole new World aus Aladdin, Gold von den Sternen aus Mozart oder Somewhere aus West Side Story.

„Ich hatte schon immer ein Faible für Weihnachten. Ich liebe den Zauber, die Stimmung, die glänzenden Kinderaugen. Ich freue mich sehr Groß und Klein am Alm Advent in die weihnachtliche Stimmung zu versetzen.“ so der Publikumsliebling Maya Hakvoort.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit in der Feststubn bei Köstlichkeiten des Gastromomen Schwarz-Hirsch zu Verweilen. Danach rundet ein Besuch des jüngsten Adventdorf Wien´s den Ausflug in die Leopoldstadt ab. Die PAGRO DISKONT Wichtel Stubn lädt die jüngsten Gäste in die mobile Holzwerkstatt zum Basteln, 20 Genuss-Stände verwöhnen mit den besten heimischen Schmankerln, die wöchentlich wechselnden Kunsthandwerker bieten traditionelles Handwerk, z.B. vom Glockenschmied aus Tirol und viele Geschenkideen an. Themen-Clubbings und Christbaumverkauf zählen ebenfalls zum umfangreichen Programm.

„Wir freuen uns sehr, dass Maya heuer ihr einziges Weihnachtskonzert am Alm Advent gibt. Nach unserem Motto Z´sam Kommen und Z´sam Feiern freuen wir einen unvergesslichen Adventnachmittag.“ so die Organisatorinnen des Adventdorfs Claudia Wiesner und Melanie Kriegbaum.

Eingebettet zwischen Messe Wien, Wirtschaftsuniversität, zahlreichen Unternehmenszentralen, die Nähe zum Prater und die gute Erreichbarkeit mit der U2 macht den Standort für WienerInnen und Besucher Wiens attraktiv.

Weihnachtsmatinee mit Maya Hakvoort

Sonntag, 18. Dezember 2022

Einlass: 11:00 Uhr

Beginn: 12:00 Uhr mit Pause

Ende: 14.00 Uhr

Alm Advent, Messeplatz 1, 1020 Wien

