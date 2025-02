„Wer weiß, wo ich schon morgen bin“ – Kammerstück im MuTh

Bis zum Sommer ist es noch eine Weile, doch vom Reisen darf man schon träumen: Nicole Beutler nimmt uns mit auf eine schweifende Gedankenreise, begleitet von den Wiener Theatermusikern. Wie weit muss man reisen, um fort zu sein? Wie lang muss man gehen, um anzukommen? Wer reist, der findet – Geschichten, Begegnungen, Menschen.

Das Kammerstück „Wer weiß, wo ich schon morgen bin“ folgt diesen flüchtigen Momenten am Dienstag, den 25. Februar um 19:30 Uhr im MuTh am Augartenspitz, musikalisch untermalt von Otmar Binder am Klavier, Maria Reiter am Akkordeon und Sascha Lackner am Kontrabass.

