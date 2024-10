Spiel für die Kleinen: “Werwölfe – Nacht der Jungwölfe”

Endlich ist es so weit: Die wilden Jungwölfe dürfen nachts ins Dorf losziehen, ihr Unwesen treiben und sich schlafende Dorfbewohner schnappen.

Doch auch diese sind äußerst wehrhaft und planen gemeinsam, wie sie die Jungwölfe tagsüber in ihren Verstecken aufspüren können. Die beiden Teams Werwölfe und Dorfbewohner treten gegeneinander an. Wer versteckt sich in welchem Haus? Wo sind die gefährlichen Werwölfe? Die Einstiegsversion des Werwölfe-Spiels für Kinder ab sechs Jahren ist mit oder ohne dazugehörige, kostenlose App spielbar, die für eine kribbelige Atmosphäre und Spannung sorgt.

Für zwei bis sechs Spieler ab sechs Jahren für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Wir verlosen 3 Mal das Spiel “Werwölfe – Nacht der Jungwölfe”!