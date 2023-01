Musical-Klassiker „West Side Story“ bald in der Stadthalle

Die unvergessene Liebesgeschichte „West Side Story“ wird in einer neuen Inszenierung zum Leben erweckt. Zu bestaunen ist der unerreichte Musical-Klassiker von 31. Jänner bis 5. Februar in der Stadthalle.

Mutig, realistisch, brisant

Mit provokativem Fingerschnippen streifen die Mitglieder der New Yorker Straßengang „Jets“ durch ihr Revier, auf der Suche nach ihren Rivalen, den puerto-ricanischen „Sharks“. In der sommerlichen Hitze der Stadt entflammen leidenschaftliche Latinas zu feurigen Mambo-Rhythmen die Bühne, während sie von einem besseren Leben träumen. Inmitten all dem steht die große Liebe, die Grenzen und Vorurteile überwindet.

Neue Inszenierung

Mit der Broadway-Premiere 1957 definierten Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents und Stephen Sondheim musikalisch wie tänzerisch ein ganzes Genre neu. 65 Jahre nach seiner Uraufführung, wird das Musical von einem internationalen Creative-Team unter der Leitung des renommierten Broadway-Regisseurs und Schauspielers Lonny Price neu inszeniert. Das Team arbeitet eng zusammen, um die unvergleichlichen Tanzeinlagen authentisch und mit neuer Energie auf die Bühne zu bringen. Unter der musikalischen Leitung des Dirigenten und Komponisten Grant Sturiale wird ein großes Orchester die jungen und frischen Darstellerinnen und Darsteller begleiten.

Start der Welttournee war der 16. Dezember 2022 in München. Bis 15. Jänner spielt das Musical in Essen, danach geht es weiter nach Zürich und am 31. Jänner landet es schließlich in Wien.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den 31. Jänner!

E-Mail *

Ja, zum Wiener Bezirksblatt Newsletter anmelden