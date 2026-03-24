In der Zentrale von Del Fabro Kolarik in der Grillgasse 48a in Simmering herrschte vor Kurzem eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung unter den rund 200 Gästen. Was wenig verwunderte, wurden doch hier die besten Wirte und Cafés unserer Stadt ausgezeichnet. Das Besondere an dieser Ehre: Hier entscheidet nicht nur eine Jury über die Preisträger, sondern Leser des Wiener Bezirksblatt, also die Wiener selbst.

„Mehrere Zehntausend unserer Leser folgten dem Aufruf des Wiener Bezirksblatt und gaben ihre Stimme ab.“, so Thomas Strachota, vom Wiener Bezirksblatt und Initiator der Aktion und fügte hinzu: „Wo wir früher tausende Stimmzettel in Papierform erhalten haben, geht es heuer digital zur Abstimmung. Doch eines ist über die Jahre hinweg gleich geblieben: Wir als regionales Medium unterstützen auch weiterhin unsere Gastronomen – quasi lokal für die Lokale“.

Optimismus herrscht vor

Die Situation für die Gastronomen ist im Moment nicht gerade einfach. Sie stehen momentan vor Herausforderungen wie Personalmangel und die immer noch zu hohen Energiekosten, die ihr Leben nicht gerade leichter machen. Hausherr Matthias Ortner, Geschäftsführer von Del Fabro Kolarik zeigte sich dennoch optimistisch: „Sicherlich, die Zeiten sind herausfordernd, doch es gibt auch positive Beispiele – wie sie alle hier. Der Zuspruch ihrer Gäste zeigt, dass sie es richtig machen“.

An die Seite der Gastronomen stellte sich auch METRO, das den Event ebenfalls als Sponsor begleitet. Neben Kathrin Frenzl (Geschäftsleiterin METRO Langenzersdorf), Gerald Lederer (Gerald Lederer – Geschäftsleiter METRO Vösendorf) und Daniela Suppan (Geschäftsleiterin METRO Simmering) wies Gerhard Weidinger (Regionalmanager METRO Österreich) darauf hin, dass „wir als Unternehmen alles unternehmen um ihnen das Leben leichter zu machen. Seit wir 1971 den ersten Metro Markt eröffneten unterstützen wir die Gastronomie. Jetzt auch unter anderem mit digitalen Lösungen und besonderen Convenience-Produkten von denen wir gerade 600 neu aufgelegt haben.“

Thomas Peschta, selbst ein bekannter Wirt und Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien machte Mut: „Auch ich wurde von den Lesern des Wiener Bezirksblatt bereits mehrfach ausgezeichnet. Daher weiß ich wie wichtig diese Anerkennung direkt von den Gästen an euch als Gastgeber ist. Eine unserer zentralen Forderungen. Ist der Bürokratieabbau, damit uns allen wieder mehr Zeit für die Gäste bleibt. Und noch eines: Dem Trend zum Lieferservice treten wir vehement entgegen, denn eines steht fest: Wir sind es, die den Wiener ihr zweites Wohnzimmer bieten.“ Ins selbse Horn stießen auch WKW Fachgruppengeschäftsführer Mag. Thomas Taucher und Obmann Stv. der Fachgruppe Gastronomie WKW Martina Haslinger-Spitzer.

Aber jetzt zum Wichtigsten des Abends:

Die Preisträger

Lieblingswirt im Bezirk

1. Bezirk: Restaurant Inigo, Bäckerstraße 18

2. Bezirk: TUPI im Goatn, Wasserwiesenweg 1

3. Bezirk: Gasthof Schwabl Wirt, Erdbergstraße 111

4. Bezirk: Restaurant Chang, Waaggasse 1

5. Bezirk: Zum lieben Augustin, Reinprechtsdorfer Straße 47

6. Bezirk: Zum Hagenthaler, Wallgasse 32

7. Bezirk: Centimeter am Spittelberg, Stiftgasse 4

8. Bezirk: Gastwirtschaft Heidenkummer, Breitenfelder G 18

9. Bezirk: Gasthaus Lechner, Wilhelm-Exner Gasse 28

10. Bezirk: Gasthaus zum Buchenbeisl, Karmarschgasse 50

11. Bezirk: Schutzhaus Haideröslein, Klg Simmeringer Haide 432 G

12. Bezirk: Gasthaus zur Edith, Breitenfurter Straße 181

13. Bezirk: Wirtshaus Hackinger, Auhofstraße 186a

14. Bezirk: Restaurant Musil, Braillegasse 14

15. Bezirk: Mariahilferbräu, Mariahilfer Straße 152

16. Bezirk: Gasthaus zur grünen Laterne, Paletzgasse 10

17. Bezirk: Gastwirtschaft Rudolf, Parhamerplatz 17

18. Bezirk: Centimeter in Gersthof, Gersthoferstraße 51

19. Bezirk: Heuriger Wolff, Rathstraße 46-50

20. Bezirk: Gasthaus Lebenstraum, Dammstraße 13

21. Bezirk: Schwaigerwirt, Schwaigergasse 16

22. Bezirk: Gasthaus Alt Wiener Stuben, Erzherzog Karl Straße 66

23. Bezirk: Restaurant Wiesenstadt, Anton Baumgartner Str. 125

Lieblingscafé im Bezirk

1. Bezirk: Café Landtmann, Universitätsring 4

2. Bezirk: Omas Backstube, Obere Augartenstraße 70

3. Bezirk: Café Caramel, Invalidenstraße 13

4. Bezirk: Café Corto e Nero, Wiedner Hauptstrasse 48

5. Bezirk: Café Rüdigerhof, Hamburgerstraße 20

6. Bezirk: Café – Restaurant G’schamster Diener, Stumpergasse 19

7. Bezirk: Café Augenblick, Schottenfeldgasse 92

8. Bezirk: Café Hummel, Josefstädterstraße 66

9. Bezirk: Café Weimar, Währinger Straße 68

10. Bezirk: Espresso Reumann, Bürgergasse 11

11. Bezirk: Café Nola, Mautner Markhof Gasse 58/4/46

12. Bezirk: Café Raimann, Schönbrunner Strasse 285

13. Bezirk: Café daskardinal, Kardinal König Platz 3

14. Bezirk: La Gioia – Patisserie, Linzer Straße 414

15. Bezirk: Café Caché, Meiselstrasse 2

16. Bezirk: Café Hollywood, Seeböckgasse 24

17. Bezirk: Hübler Kaffee & Konditorei, Lorenz Bayerplatz 19

18. Bezirk: Bohnenbande, Kreuzgasse 80

19. Bezirk: Café Garage, Straßergasse 5-9

20. Bezirk: Café & Restaurant Coretto, Forsthausgasse 15

21. Bezirk: Cafè Konditorei Walter Petras, Gmündstraße 1

22. Bezirk: Café Konditorei Handl, Biberhaufenweg 41

23. Bezirk: GenussSpiegel, Levasseurgasse 19

Die Gesamtsieger wienweit

Lieblingswirt

Schwaigerwirt, Schwaigergasse 16 Schutzhaus Haideröslein, Klg Simmeringer Haide 432 G Gasthaus zur grünen Laterne, Paletzgasse 10

Lieblingscafé

La Gioia – Patisserie, Linzer Straße 414 Café – Restaurant G’schamster Diener, Stumpergasse 19 Café Hummel, Josefstädterstraße 66

Die glücklichen Gewinner

(alle Fotos Stefan Diesner)