Der Wiener Eislauf-Verein wird 155!

Am Samstag, den 18. Februar, wird mit einem großen Fest das 155-jährige Bestehen einer der größten Kunsteisplätze der Welt gefeiert.

Feierlichkeiten auf dem Eis

Die Party mit dem Titel „Karneval auf dem Eis“ beginnt um 15 Uhr mit einem Programm für Kinder. Ab 18 Uhr geht es dann für das erwachsene Publikum los, wobei WEV-Präsident Thomas Meixner viel Prominenz begrüßen wird. Angesagt haben sich die Eiskunstlauf-Legenden Trixi Schuba (Olympiasiegerin) und Claudia Kristofics-Binder (Europameisterin), Kabarettist Fifi Pissecker, die Singer/Songwriterin und Eishockeyspielerin Virginia „Gini“ Ernst sowie viele andere mehr.

Weitere Highlights im Februar

Am 25. Februar (18 Uhr) findet wieder die „Ö3 Silent Ice Disco“ statt, bei der zwei DJs die EisläuferInnen per Kopfhörer beschallen und zum Mitsingen animieren. Am 21. Februar (15 Uhr) begrüßt man das junge Publikum beim „Faschingsdienstag für Kinder“ und am Aschermittwoch (22. Februar, ab 19 Uhr) gibt es „Heringsschmaus auf dem Eis“.

Otto Schenk | ©Wiener Eislauf-Verein

Grußbotschaft

„Das Tolle ist, dass man alles dort hat. Die Verwandlung zum Eisläufer geschieht ja schneller als die Verwandlung zum Schwimmer, und man fährt auf der größten Privat-Eisfläche der Welt. Mitten in der Stadt, mitten unter den Autos.“, so Publikumsliebling Otto Schenk – von 1984 bis 1999 Präsident und seit 2000 Ehrenpräsident des Wiener Eislauf-Vereins.

Wir verlosen 10 x 2 Eintrittskarten für den Wiener Eislauf-Verein!

