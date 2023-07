Ein Wiener Original feiert 10 Jahre

Wien hat viele Originale: Falco und Mundl, das Schloss Schönbrunn und den Prater, das Schnitzel und den Kaiserschmarren.

Nicht zu vergessen: das Wiener Original in der Flasche. Nämlich jenes der Ottakringer Brauerei, welches dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Und mit der nun abgeschlossenen Ernte der Wiener Braugerste ist das Fortbestehen des Ottakringer Wiener Originals um ein weiteres Jahr gesichert.

Aus Wien für Wien

Das Wiener Original wird nur mit Malz aus bester Wiener Braugerste gebraut. Auf 105 Hektar Ackerfläche in Floridsdorf, Oberlaa und der Donaustadt findet das Wiener Original seinen Ursprung. Rund 525 Tonnen Ertrag können daraus erwirtschaftet werden. Nach der Ernte wandert die Gerste in die Stadlauer Malzfabrik. In etwa 420 Tonnen Braumalz verlassen die Mälzerei und machen sich dann auf ihren Weg in die Ottakringer Brauerei, wo das Wiener Original gebraut und abgefüllt wird. Wien, das (man) schmeckt.

„Wir sind stolz auf 10 Jahre Wiener Original. Denn mit diesem Produkt haben wir als letzte verbliebene Wiener Brauerei das Wiener Lager im großen Maßstab wiederbelebt“, freut sich 1. Braumeister Tobias Frank. „Wir sind dankbar für die erfolgreiche Ernte dieses Jahr und die Partnerschaft mit unseren Landwirtinnen und Landwirten sowie der Landwirtschaftskammer Wien. Gemeinsam haben wir ein regionales Vorzeigeprojekt geschaffen“, so Frank, der auch der technische Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei ist. Er betont damit die besonders kurzen Wege vom Feld in die lokal ansässige Mälzerei, weiter in die Brauerei in 1160 und schlussendlich ins Glas der Wienerinnen und Wiener.

