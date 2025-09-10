Konzertreihe „Friday Afternoon“ startet wieder

Die beliebte Konzertreihe „Friday Afternoon“ kehrt zurück! Ab Oktober und November sind die Sängerknaben wieder regelmäßig an Freitagnachmittagen im MuTh zu erleben. Zum Auftakt treten sie an drei aufeinanderfolgenden Freitagen auf – am 19. September, 26. September und 3. Oktober, jeweils um 17:00 Uhr. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: von Haydn, Mozart, Schubert und Strauss bis hin zu Weltmusik und Popklassikern.

Musik als Sprache, die verbindet

In ihren traditionellen Matrosenanzügen zeigen die 24 jungen Sänger gemeinsam mit ihrem Kapellmeister, dass Musik Grenzen überwindet. Mit Charme und Leidenschaft nehmen sie die Besucher mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen und Stile – gewürzt mit unterhaltsamen Anekdoten aus der 525-jährigen Geschichte des Chors.

Karten gewinnen

Für jedes Konzert verlost das Wiener Bezirksblatt 3×2 Eintrittskarten!

Weitere Informationen und Tickets unter www.muth.at