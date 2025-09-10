Am 23. September 2025 heißt es für Wiens ältere Generation: Bewegung, Spaß und Lebensfreude pur! Der Wiener Senioren-Sporttag lädt ins Sportcenter Donaucity ein, um neue Bewegungsformen auszuprobieren, Gleichgesinnte zu treffen und wertvolle Tipps für ein aktives Leben ab der Lebensmitte zu erhalten. Bei freiem Eintritt!

Sport kennt kein Alter, das beweist einmal mehr der Wiener Senioren-Sporttag des PVÖ-Wien. Von Krolf über Nordic Walking bis hin zu Seniorentanz: Hier können ältere Menschen die Vielfalt an Bewegungsangeboten kennenlernen und direkt mitmachen. Neben sportlicher Aktivität stehen Beratung und Information rund um Gesundheit, Prävention und Wohlbefinden im Vordergrund. Wer Lust auf neue Impulse, Spaß und Gemeinschaft hat, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Bewegen und Neues ausprobieren

Der Wiener Senioren-Sporttag bietet eine einzigartige Gelegenheit, aktiv zu werden und Sportarten zu entdecken, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Ob Walking Football, Catch ’n’ Serve Ball oder Modern Linedance – hier ist für jede und jeden etwas dabei. Alle Stationen laden zum Mitmachen ein, sodass Seniorinnen und Senioren spielerisch ihre Beweglichkeit, Koordination und Fitness trainieren können.

Experten beraten und informieren

Neben dem sportlichen Angebot gibt es umfangreiche Informationsstände, an denen Experten und Übungsleiter Tipps zu Gesundheit, Prävention und Fitness geben. Wer wissen möchte, wie Bewegung den Alltag erleichtert oder welche Übungen besonders wirksam sind, findet hier kompetente Ansprechpartner. Eine wertvolle Chance, die eigene Lebensqualität aktiv zu steigern.

Spaß in der Gemeinschaft erleben

Bewegung macht gemeinsam noch mehr Spaß! Der Sporttag fördert das soziale Miteinander, stärkt den Teamgeist und sorgt für gute Laune. Ab 14.30 Uhr bekommen Teilnehmende, die mindestens fünf Mitmachstationen absolviert haben, Wertgutscheine für das Bewegungsprogramm des ASKÖ-Vereins Seniorensport Wien. Ein Anreiz, aktiv zu bleiben und die neuen Sportarten auch zu Hause oder im Verein weiterzuführen.

Wer Lust auf einen aktiven Tag mit Bewegung, Spaß und neuen Kontakten hat, sollte sich diesen Termin vormerken!

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

23. September 2025, 10–15 Uhr

Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Registrierung: ab 9 Uhr

Anreise: Öffis: U1 Alte Donau; PKW: Kurzparkscheinpflicht

Kosten: Keine Teilnahmegebühr, Konsumationen selbst zu bezahlen

Hinweis: Sportbekleidung empfohlen; Teilnahme auf eigene Gefahr

Anmeldung: Pensionistenverband Wien, Tel.: 01/3194012 DW16; E-Mail: seniorensport‑wien@pvoe.at und online unter pvoe.at/wien