Ob knuspriges Wiener Schnitzel vom Kalb, zarter Tafelspitz oder ein verführerischer Milchrahmstrudel zum süßen Abschluss – hier kommen Liebhaber der Wiener Küche voll auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Spezialitäten und feine Wirtshaus-Schmankerl, die regelmäßig für Abwechslung sorgen.

Die „Wiener Wirtschaft“ setzt dabei auf Qualität und Regionalität. Serviert werden gepflegte Biersorten vom Fass sowie ausgewählte österreichische Weine – perfekt abgestimmt auf die Speisen und ganz im Sinne echter Wiener Gastfreundschaft.

G’schmackiges Mittagsangebot

Besonders beliebt ist das täglich wechselnde Mittagsmenü: Von Montag bis Freitag, jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr, stehen zwei Hauptspeisen zur Auswahl. Der Tagesteller ist um € 12,90 erhältlich – ideal für alle, die in der Mittagspause Wert auf Qualität und Geschmack legen.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Geöffnet hat die „Wiener Wirtschaft“ von Montag bis Samstag jeweils von 11.30 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 23 Uhr. Ob für das gemütliche Mittagessen, ein entspanntes Abendessen mit Freunden oder ein gepflegtes Bier nach Feierabend – hier trifft Wiener Tradition auf entspannte Atmosphäre.

Reservierungen sind bequem online unter www.wienerwirtschaft.com oder per E-Mail an servus@wienerwirtschaft.com möglich.

Restaurant Wiener Wirtschaft

im Hotel Erzherzog Rainer

Wiedner Hauptstraße 27–29, 1040 Wien

www.wienerwirtschaft.com

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Plätze für das Mittagsangebot in der Wiener Wirtschaft!