Kürbiskopf und Geisterzopf: WIENYs Halloween-Mitmach-Tour

Der Herbst ist da, und mit ihm kommt auch die aufregendste Nacht des Jahres – Halloween! In diesem Jahr verspricht Wieny, der Meister der Gruselgeschichten, zusammen mit seiner Freundin, der Hexe Punskchrapferl, ein unvergessliches Halloween-Erlebnis für Jung und Alt.

Am Samstag, den 28. Oktober, um 17 Uhr, findet die „Kürbiskopf und Geisterzopf“ Mitmach-Tour statt, die eine Stunde lang schaurig-gruselige Geschichten und faszinierendes Wissen über das alte keltische Fest und seine Bräuche bietet.

Treffpunkt: Pfarrkirche im Kahlenberg-Parkplatz

Die Tour beginnt vor der malerischen Pfarrkirche im Kahlenberg-Parkplatz in Döbling. Hier versammeln sich gespenstisch verkleidete Kinder, die vorbereitet sind, eine Welt voller Magie und Mysterien zu erkunden. Und nicht zu vergessen, sie sollten ihre selbstgebastelten Laternen mitbringen, um den Weg durch die Dunkelheit zu erhellen.

Wieny und Punschkrapferl

Die Gruselgeschichten, die Wieny und Punschkrapferl erzählen werden, versprechen, die Herzen der Teilnehmer höher schlagen zu lassen. Von Geistern bis hin zu Friedhofsgeschichten wird dieses Abenteuer sicherlich für Gänsehautmomente sorgen. Und das Beste daran ist, dass kostümierte Kinder kostenlos an der Tour teilnehmen können. Erwachsene Begleiter zahlen einen Eintrittspreis von 10 Euro pro Person.

Altersempfehlung: zwischen 5 und 110 Jahre!

Die Altersempfehlung für die Teilnahme an dieser schaurig-schönen Tour liegt zwischen 5 und 110 Jahren, wobei der Veranstalter ein zwinkerndes Auge auf das Maximalalter wirft. Denn bei Halloween gibt es keine Altersgrenzen für Spaß und Abenteuer!

Anmeldung erforderlich

Damit niemand diese aufregende Tour verpasst, ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Die begrenzten Plätze könnten schnell ausgebucht sein, daher sollten sich die Halloween-Enthusiasten per Telefon unter der 0664/166 72 18 oder per Mail an WIENYtour@A1.net rechtzeitig anmelden, um sicherzustellen, dass sie Teil dieses magischen Erlebnisses werden.

Infos unter www.WIENYtour.at

Wir verlosen 2 Familien-Karten (Erwachsene somit frei) sowie ein Familien-Geschichten-Buch „Schaurige Wiener Friedhofsgeschichten – Märchen zum Gruseln“ (echo-buchverlag) signiert vom Kinderbuchautor & Sagenerzähler Reinhard Mut „Wieny“!