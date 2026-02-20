Von 28. Februar bis 8. März 2026 verwandelt sich das elegante Palais Ferstel, täglich von 11 bis 19 Uhr und am 8. März bis 18 Uhr, wieder in ein Paradies für Kunstliebhaber: Die Wiener Internationale Kunstmesse WIKAM lädt neun Tage lang dazu ein, Meisterwerke aus verschiedenen Epochen zu entdecken – heuer mit einer außergewöhnlich großen Bandbreite an zeitgenössischen Positionen.

Ein Fixpunkt für Kunstkenner und Sammler

Seit über vier Jahrzehnten zählt die WIKAM zu den zentralen Institutionen der österreichischen Kunstszene. Auch 2026 präsentiert sie wieder ein beeindruckendes Line-up: 25 renommierte Kunstexpertinnen und -experten aus Österreich und Deutschland zeigen ausgewählte Highlights aus ihren Portfolios. Neben Klassikern stehen diesmal besonders viele Werke der Moderne und Gegenwart im Mittelpunkt – von zeitgenössischen Gemälden bis hin zu exquisiten Möbelstücken aus dem Art Déco.

Sonderschau Alfons Walde

Ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen Messe ist die Sonderschau zum Tiroler Künstler Alfons Walde, dessen Arbeiten zu den Ikonen der österreichischen Moderne zählen. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine kuratierte Präsentation freuen, die sowohl bekannte Motive als auch selten gezeigte Werke umfasst.

Kunstgenuss im Palais Ferstel

Mit seiner historischen Architektur bietet das Palais Ferstel die perfekte Kulisse, um in den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart einzutauchen. Die WIKAM schafft damit erneut ein stimmungsvolles Umfeld, in dem Kunst nicht nur betrachtet, sondern erlebt wird.

Mehr Infos unter wikam.at.

Gewinnspiel: 5 × 2 Karten zu gewinnen!

Für alle, die dieses 9-tägige Kunsterlebnis nicht verpassen möchten, gibt es eine besondere Chance: Wir verlosen 5 × 2 Eintrittskarten zur WIKAM 2026!